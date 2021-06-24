Выставка «Музы Монпарнаса» откроется в Музее имени Пушкина

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина представляет выставку «Музы Монпарнаса», посвященную легендам парижского района — женщинам, задававшим тон одной из самых ярких эпох.

На выставке посетители увидят более 50 картин, около 100 рисунков, порядка 20 скульптур, более 20 произведений прикладного искусства, более 10 художественных фотографий, а также архивные документы и материалы. В проекте приняли участие Третьяковская галерея, Русский музей, Ростовский областной музей изобразительных искусств, Центральный музей кино, Городской музей современного искусства Парижа, Музей изящных искусств (Лион), Музей Камиллы Клодель (Ножан-сюр-Cен), галереи и частные собрания России, Европы и США.

Выставка расскажет о наиболее важных, знаменитых и незаслуженно забытых действующих лицах художественной сцены Монпарнаса в первые десятилетия ХХ столетия.

В последние десятилетия XIX века Париж был местом, где женщины могли получить художественное образование. Среди учениц монпарнасских академий в 1900–1910-х годах оказались и будущие создательницы русского авангарда. Экспозицию открывают произведения А. Экстер, Л. Поповой, М. Васильевой и альбом ученических рисунков Н. Удальцовой.

На Монпарнасе располагались как школы, обучавшие живописи, так и частные академии — Филиппо Коларосси и Де ла Гранд-Шомьер, где девушкам преподавали основы скульптурного мастерства. Здесь занимались К. Клодель, А. Голубкина, В. Мухина.

С 1900-х по 1930-е годы наиболее заметны на парижских салонах были художницы Р. Брукс, Ж. Марваль, М. Лорансен, Т. Лемпицкая.

В 1924 году в Париже открывает свое «Симультанное ателье» Соня Делоне. Наряду с живописью и графикой, художница рано обратилась к дизайну и моде. В созданных ею тканях, предметах одежды и интерьера эстетика авангарда сочеталась с яркой декоративностью мотива.

Когда в конце 1920-х в мире разразился экономический кризис и стали набирать силу тоталитарные режимы, праздник на Монпарнасе закончился. Тревожную атмосферу времени наиболее чутко смогли уловить сюрреалисты. Последняя часть выставки, «Покидая Монпарнас», рассказывает об участницах этого движения — К. Каон, Л. Фини, Д. Маар.

Выставка открыта с 13 июля по 3 октября, сообщается на сайте музея.