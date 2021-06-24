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Московские студенты смогут посещать столовые вузов без QR-кода

Полина Долганова

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Московские студенты смогут посещать столовые вузов без QR-кода
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Столичные студенты смогут посещать столовые и кафе в своих учебных заведения без QR-кода с 28 июня. Об этом сообщается в указе мэра Москвы Сергея Собянина.

— Установить, что с 28 июня 2021 года допускается посещение без предъявления QR-кода помещений предприятий, оказывающих услуги общественного питания для работников организаций и индивидуальных предпринимателей, обучающихся в организациях, — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что посещать заведения общественного питания в Москве с 28 июня смогут только привитые или переболевшие коронавирусом люди либо граждане, сдавшие ПЦР-тест. Кроме того, людям с медицинским отводом от прививки от коронавируса потребуется ПЦР-тест для посещения заведений общепита в столице.

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