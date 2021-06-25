Новый общественный комплекс построят в Южном Бутове

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Синельниковская улица, вл49Ас1 Карта всех событий

Двухэтажный общественный центр планируют построить в Южном Бутове. Об этом в пятницу, 25 июня, рассказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя столичного комитета по архитектуре и градостроительству Сергей Кузнецов.

Новый объект расположится на Синельниковской улице, владение 49/2. Здание будет отличаться оригинальным дизайном, при его строительстве применят современные материалы.

— Благодаря перфорированным панелям белых и голубых оттенков здание получится легким и воздушным. Думаю, комплекс будет пользоваться спросом у местных жителей и улучшит городскую среду в районе, — отметил архитектор.

Здание комплекса будет иметь два этажа. На первом разместят торговые точки, на втором — выставочные помещения. Пространство вокруг объекта благоустроят: проведут озеленение территории и организуют подъездную инфраструктуру, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Ранее «Вечерняя Москва» писала о запланированном строительстве двух спортивных объектов в Южном Бутове. Первый участок под строительство находится на Остафьевской улице. Второй будущий спортивный объект появится на бульваре Дмитрия Донского.