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Байден объявил режим ЧС во Флориде после обрушения 12-этажного здания

Анастасия Волоснова

В мире
Байден объявил режим ЧС во Флориде после обрушения 12-этажного здания
Фото: whitehouse

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) объявили в штате Флорида, где обрушилось 12-этажное здание, в результате чего под завалами могли оказаться около 90 человек. Соответствующий указ подписал президент США Джо Байден.

В Белом доме уточнили, что указ также наделяет местные правоохранительные ведомства специальными полномочиями. Предполагается, что в регионе будут координировать «все усилия по ликвидации последствий» обрушения.

В частности, местные власти будут предпринимать все усилия для «облегчения страданий» жителей города в условиях инцидента, пишет РИА Новости.

Обрушение 12-этажного здания произошло 24 июня в Серфсайде в США. В результате инцидента погибли три человека. Из-под завалов спасли 40 человек, однако местонахождение 99 человек остается неизвестным.

Движение возле места обрушения было ограничено, специалисты начали разбирать завалы. Причины и обстоятельства инцидента в настоящее время не установлены.

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