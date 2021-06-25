Андрей Бочкарев: В 23 районах Москвы построят новые школьные здания до конца года

Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

В этом году запланировано строительство новых школьных зданий в 23 районах столицы. Об этом в пятницу, 25 июня, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По словам заместителя мэра, ключевой принцип градостроительной политики города — комплексное развитие районов, а строительство и реконструкция образовательных объектов являются одним из основных его направлений.

— Так, с начала года в столице уже введено три школы, а до конца года планируется построить еще 29 зданий, — рассказал Андрей Бочкарев.

Новые школы появятся в 23 районах Москвы, в том числе в Троицком и Новомосковском административных округах.

Ранее Андрей Бочкарев сообщил о завершении монтажа балок трех мостов через реку Лихоборку на участке Северо-Восточной хорды (СХВ) от Ярославского до Дмитровского шоссе. По его словам, мосты обеспечат гражданам удобное движение автотранспорта по четырем полосам как в сторону Алтуфьева, так и в сторону Дмитровского шоссе.