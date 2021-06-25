Фестиваль «Похищенное Рождество» пройдет в Москве

Кадр из фильма «Гринч — похититель Рождества»

Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы имени М. И. Рудомино приглашает взрослых и детей 26 июня на летний фестиваль «Похищенное Рождество».

Участники праздника познакомятся с зимними обрядами, посмотрят кино, поиграют в интеллектуальные игры и погрузятся в творчество на тематических мастер-классах.

На летней сцене откроет фестиваль лекция «В поисках утраченного времени. Зимний календарь глазами фольклориста». Посетителям расскажут об обрядах в связи со сменой времен года, существующих в разных регионах России.

Интеллектуальная викторина «Липовый новый год» проверит не только эрудицию, но и логику участников. А показ немого фильма «Ночь перед Рождеством» пройдет в музыкальном сопровождении тапера.

В программе мероприятия многочисленные мастер-классы: «Оно обязательно сбудется» (создание рождественской гирлянды), «Старость в радость» (создание открытки), а также мастерская текста «Написать Рождество» и English in FOCUS: Christmas traditions.

Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации, сообщается на сайте библиотеки.