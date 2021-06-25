Рекорд по суточной вакцинации от коронавируса поставили в Санкт-Петербурге

Масштабная вакцинация набирает обороты в Санкт-Петербурге. В четверг, 24 июня, медики зафиксировали рекорд по числу привившихся.

Так, первый укол от коронавируса в этот день поставили более десяти тысяч пациентов, а второй — более пяти тысяч. Такую информацию предоставили в пресс-службе Смольного.

Уточняется, что среди профессиональных групп больше всего вакцинацию прошли медики: их насчитывается уже 34 207 человек. На втором месте оказались специалисты сферы образования — 30937. Также укол от коронавируса получили 302 021 житель Петербурга старше 60 лет, отмечают «Невские новости».

В настоящее время на территории Северной столицы работают 134 пункта вакцинации, которые расположились на базе медицинских организаций: 107 городских, 6 федеральных и 21 частная. Помимо этого, есть выездные прививочные бригады, часть из которых проводит вакцинацию в 25 мобильных пунктах.

Ранее сообщалось, что почти 40 тысяч тестов на COVID-19 сдали жители Санкт-Петербурга за сутки. Такую информацию предоставили в пресс-службе городской администрации.