Более 20 тысяч новых случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

В 85 регионах России выявили 20 393 случая коронавируса за минувшие сутки. Об этом в пятницу, 25 июня, говорится в Telegram-канале оперштаба.

Среди новых пациентов 15,3 процента не имели клинических проявлений болезни. За последние 24 часа в стране вылечились от инфекции 14 024 пациента, зафиксировали 601 летальный исход.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Лидерами по заболеваемости остаются Москва, Московская область и Санкт-Петербург.

Фото: Стопкоронавирус.рф

За весь период пандемии в России зафиксировали 5 409 088 случаев COVID-19. Вылечились от коронавируса 4 929 639 человек, скончались 132 064 человека.