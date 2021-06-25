Более 20 тысяч новых случаев COVID-19 выявили в России за сутки
В 85 регионах России выявили 20 393 случая коронавируса за минувшие сутки. Об этом в пятницу, 25 июня, говорится в Telegram-канале оперштаба.
Среди новых пациентов 15,3 процента не имели клинических проявлений болезни. За последние 24 часа в стране вылечились от инфекции 14 024 пациента, зафиксировали 601 летальный исход.
Лидерами по заболеваемости остаются Москва, Московская область и Санкт-Петербург.
За весь период пандемии в России зафиксировали 5 409 088 случаев COVID-19. Вылечились от коронавируса 4 929 639 человек, скончались 132 064 человека.
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