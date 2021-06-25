Станция «Щукинская» открылась на второй линии Московских центральных диаметров

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Россия, МЦД-2 Курско-Рижский диаметр, станция Щукинская Карта всех событий

На второй линии Московских центральных диаметров (МЦД-2) открылась станция «Щукинская». Она стала 10 станцией МЦД-2. Об этом в пятницу, 25 июня, сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Станция построена по новым московским стандартам. В ней есть лифты, эскалаторы, безопасные переходы через железнодорожные пути, а также вестибюли с панорамным остеклением.

— Главная задача, которую мы поставили при реализации МЦД, — создать сотни новых маршрутов для москвичей, чтобы сделать передвижение по городу ещё быстрее и комфортнее. Именно удобные пересадки — транспортные хабы — между районным и магистральным транспортом формируют новые возможности, — сказал руководитель ведомства Максим Ликсутов.

По его словам, открытие новой станции МЦД-2 вкупе с уже имеющейся транспортной инфраструктурой даст возможность почти 200 тысячам жителей пользоваться самыми быстрыми маршрутами. Также в перспективе это снимет нагрузку с соседней станции метро «Тушинская» на 10-15 процентов.

Ранее Максим Ликсутов анонсировал появление дополнительных парковок для резидентов в 12 районах Москвы.