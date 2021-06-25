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Столичные врачи вылечили от COVID-19 еще 4558 пациентов за сутки

Илья Ашуров

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Столичные врачи вылечили от COVID-19 еще 4558 пациентов за сутки
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Столичные врачи вылечили от COVID-19 еще 4558 пациентов за минувшие сутки. Об этом говорится в Telegram-канале оперштаба в пятницу, 25 июня.

Всего за время пандемии от коронавируса вылечились 1 135 580 москвичей.

Столичные врачи вылечили от COVID-19 еще 4558 пациентов за суткиФото: Оперштаб

За прошедшие сутки в Москве было выявлено 7916 новых случая заболевания. Специалисты госпитализировали 1772 пациента, 98 человек скончались. В настоящее время еще 669 заболевших находятся на ИВЛ.

Всего в стране за стуки выявили 20 393 новых случая COVID-19. За последние 24 часа в России вылечились от инфекции 14 024 пациентов, зафиксировали 601 летальный исход.

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