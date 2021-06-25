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Названы городские округа Подмосковья, в которых не выявили новых случаев COVID-19 за сутки

Иван Юминов

Общество
Названы городские округа Подмосковья, в которых не выявили новых случаев COVID-19 за сутки
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Шесть городских округов Московской области зафиксировали ноль случаев коронавируса за сутки, всего за 24 часа в регионе выявили 2436 случаев. Об этом сообщили в областном министерстве здравоохранения в пятницу, 25 июня.

Такая ситуация сложилась во Власихе, Лосино-Петровском, Лобне, Молодежном, Протвине и Черноголовке. Максимальное число больных выявили в Балашихе — 211 и в Одинцовском округе — 189.

За период пандемии в Подмосковье выявили 301 291 случай коронавируса, скончались 6,4 тысячи человек, сообщает РИАМО.

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