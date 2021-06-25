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Диетолог объяснила, как выбрать качественное куриное мясо

Юлия Павлушова

Общество
Диетолог объяснила, как выбрать качественное куриное мясо
Фото: pixabay.com

Качество куриного мяса поможет определить размер птицы. Об этом рассказала врач-диетолог, нутрициолог Инна Кононенко.

По словам эксперта, крупные куриные тушки лучше не покупать, поскольку в них могут содержаться гормональные препараты или антибиотики. Небольшая птица точно будет безопасна для здоровья.

— Чаще всего из гормональных препаратов используются эстрогены, и если много и долго употреблять такую курицу, например, женщине, то это может привести к нарушению менструального цикла, — сказала диетолог.

Следует быть осторожнее и с курицей, выращенной в домашних условиях. Из-за того что при ее выращивании, напротив, не использовали препараты, такая птица может болеть сальмонеллезом.

Инна Кононенко отметила, что в пищу нужно употреблять только тщательно проваренное или прожаренное мясо. Кроме того, нужно посмотреть на бульон от курицы — если птица хорошая, то он будет прозрачным.

По ее словам, не стоит покупать замороженный продукт, поскольку будет сложно определить его свежесть. Также важно помнить, что цвет кожи хорошей курицы должен быть светло-розовым, сообщает Пятый канал.

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