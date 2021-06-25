Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Депздрав сообщил, что консультации перед вакцинацией доступны в любой поликлинике столицы

Иван Юминов

Город
Депздрав сообщил, что консультации перед вакцинацией доступны в любой поликлинике столицы
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Москвичи могут получить консультацию перед вакцинацией от коронавируса в любой городской поликлинике. Об этом сообщили в столичном департаменте здравоохранения в пятницу, 25 июня.

— По факту публикации в СМИ об отводе от вакцинации Департамент здравоохранения Москвы сообщает: проконсультироваться перед вакцинацией от коронавируса можно в любой поликлинике города, — рассказали в ведомстве.

Организациям для выполнения требований о вакцинации 60 процентов работников не требуется предоставлять справки в столичное правительство или Роспотребнадзор, добавили в департаменте. Данные о вакцинации сотрудников ведомство автоматически проверяет с ЕМИАС и государственной информационной системой Министерства здравоохранения России, отмечается на сайте ведомства.

16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию против коронавируса 60 процентов работников сферы услуг и торговли, транспорта, медицины и ЖКХ.

C 28 июня организации общественного питания в Москве будут запрашивать у посетителей QR-код, который подтверждает статус вакцинированного или переболевшего COVID-19 человека, либо наличие отрицательного результата ПЦР-теста.

QR-код можно получить в электронной медкарте на портале mos.ru, в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО», на сайте «Госуслуги», в приложении «Госуслуги Стоп коронавирус» и с помощью нового сервиса immune.mos.ru.

Читайте также:
коронавирусДепартамент здравоохранения Москвывакцинация
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Турция охладит цены на российском юге

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Верные и неверные

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Победа Пашиняна: проиграл войну, выиграл выборы

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Россия на Евро-2020: испытываем датский стыд

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пока вокруг порхают бабочки

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Необходимые решения

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Бабам не наливать?

Все мнения
О проекте