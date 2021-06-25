Депздрав сообщил, что консультации перед вакцинацией доступны в любой поликлинике столицы

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Москвичи могут получить консультацию перед вакцинацией от коронавируса в любой городской поликлинике. Об этом сообщили в столичном департаменте здравоохранения в пятницу, 25 июня.

— По факту публикации в СМИ об отводе от вакцинации Департамент здравоохранения Москвы сообщает: проконсультироваться перед вакцинацией от коронавируса можно в любой поликлинике города, — рассказали в ведомстве.

Организациям для выполнения требований о вакцинации 60 процентов работников не требуется предоставлять справки в столичное правительство или Роспотребнадзор, добавили в департаменте. Данные о вакцинации сотрудников ведомство автоматически проверяет с ЕМИАС и государственной информационной системой Министерства здравоохранения России, отмечается на сайте ведомства.

16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию против коронавируса 60 процентов работников сферы услуг и торговли, транспорта, медицины и ЖКХ.

C 28 июня организации общественного питания в Москве будут запрашивать у посетителей QR-код, который подтверждает статус вакцинированного или переболевшего COVID-19 человека, либо наличие отрицательного результата ПЦР-теста.

QR-код можно получить в электронной медкарте на портале mos.ru, в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО», на сайте «Госуслуги», в приложении «Госуслуги Стоп коронавирус» и с помощью нового сервиса immune.mos.ru.