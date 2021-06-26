Милана Тюльпанова оказалась в гипсе после падения с электросамоката

Фото: instagram.com/milana_tulpanova

Телеведущая и блогер Милана Тюльпанова получила несколько травм в дорожном происшествии с электросамокатом.

Звезда отправилась на прогулку на электросамокате, однако не сумела справиться с управлением и упала на асфальт. Сопровождавшие Тюльпанову друзья отвезли ее в травмпункт, где пострадавшей диагностировали вколоченный перелом головки правой лучевой кости. Кроме того, из-за падения блогер получила многочисленные ссадины, кровоподтеки и синяки на ногах.

Тюльпановой обработали травмы и наложили гипс на сломанную руку.

В травмпункте звезда в шутку предположила, что падение могло стать результатом проклятия недоброжелателей, считающих ее виновницей размолвки блогеров Карины Кросс и Евгения Ершова, сообщает StarHit.

Как ранее сообщала «ВМ», с января по май 2021 года в России произошло 112 аварий с электросамокатами — это на 195 процентов больше, чем за аналогичный период 2020 года. Официальный представитель Министерства внутренних дел РФ Ирина Волк рассказала, что в Москве было зарегистрировано 24 ДТП с электросамокатами.

Для сокращения количества таких аварий власти Москвы приняли решение ограничить максимальную скорость передвижения на взятых в аренду электросамокатах до 25 километров в час.

В Общественной палате Ленинградской области предложили ограничить использование электросамокатов лицами, по вине которых ранее происходили аварии. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб выразила мнение, что подобные меры следует предпринимать на федеральном уровне.