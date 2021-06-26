Посольство РФ запросило данные о россиянах среди пострадавших при обрушении во Флориде
Посольство России в США внимательно следит за ситуацией в американском городе Серфсайд, где 24 июня произошло обрушение 12-этажного здания, рассказали в дипмиссии.
Российские дипломаты направили в Госдепартамент запрос о том, есть ли среди пострадавших при обрушении граждане РФ. При необходимости посольство окажет согражданам необходимую консульскую помощь, сообщается в Facebook дипмиссии.
По последним данным, при обрушении многоэтажного дома в Серфсайде погибли четыре человека. Из-под завалов спасли 40 человек, однако местонахождение 159 человек остается неизвестным.
Президент США Джо Байден распорядился ввести во Флориде режим чрезвычайной ситуации. Это наделяет местные правоохранительные ведомства специальными полномочиями, позволяющими координировать усилия по ликвидации последствий обрушения.
Власти Флориды ведут расследование причин и обстоятельств обрушения здания. Как рассказала глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава, пока нет оснований полагать, что данное происшествие стало следствием чьих-либо целенаправленных действий. Кава подчеркнула, что спасательная операция на месте обрушения продолжается.
Let me be clear: The men and women of our @MiamiDadeFire team are the best in the world. They are working around the clock and using every strategy available to find and save as many loved ones as possible.— Daniella Levine Cava (@MayorDaniella) June 25, 2021
Please keep them in your prayers. pic.twitter.com/kQJnH0G336