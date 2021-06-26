Посольство РФ запросило данные о россиянах среди пострадавших при обрушении во Флориде

Фото: twitter.com/MiamiDadeFire

Посольство России в США внимательно следит за ситуацией в американском городе Серфсайд, где 24 июня произошло обрушение 12-этажного здания, рассказали в дипмиссии.

Российские дипломаты направили в Госдепартамент запрос о том, есть ли среди пострадавших при обрушении граждане РФ. При необходимости посольство окажет согражданам необходимую консульскую помощь, сообщается в Facebook дипмиссии.

По последним данным, при обрушении многоэтажного дома в Серфсайде погибли четыре человека. Из-под завалов спасли 40 человек, однако местонахождение 159 человек остается неизвестным.

Президент США Джо Байден распорядился ввести во Флориде режим чрезвычайной ситуации. Это наделяет местные правоохранительные ведомства специальными полномочиями, позволяющими координировать усилия по ликвидации последствий обрушения.

Власти Флориды ведут расследование причин и обстоятельств обрушения здания. Как рассказала глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава, пока нет оснований полагать, что данное происшествие стало следствием чьих-либо целенаправленных действий. Кава подчеркнула, что спасательная операция на месте обрушения продолжается.