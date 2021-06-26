Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Посольство РФ запросило данные о россиянах среди пострадавших при обрушении во Флориде

Татьяна Плотникова

Происшествия
Посольство РФ запросило данные о россиянах среди пострадавших при обрушении во Флориде
Фото: twitter.com/MiamiDadeFire

Посольство России в США внимательно следит за ситуацией в американском городе Серфсайд, где 24 июня произошло обрушение 12-этажного здания, рассказали в дипмиссии.

Российские дипломаты направили в Госдепартамент запрос о том, есть ли среди пострадавших при обрушении граждане РФ. При необходимости посольство окажет согражданам необходимую консульскую помощь, сообщается в Facebook дипмиссии.

По последним данным, при обрушении многоэтажного дома в Серфсайде погибли четыре человека. Из-под завалов спасли 40 человек, однако местонахождение 159 человек остается неизвестным.

Президент США Джо Байден распорядился ввести во Флориде режим чрезвычайной ситуации. Это наделяет местные правоохранительные ведомства специальными полномочиями, позволяющими координировать усилия по ликвидации последствий обрушения.

Власти Флориды ведут расследование причин и обстоятельств обрушения здания. Как рассказала глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава, пока нет оснований полагать, что данное происшествие стало следствием чьих-либо целенаправленных действий. Кава подчеркнула, что спасательная операция на месте обрушения продолжается.

Читайте также:
СШАпосольство РоссииШтат Флорида
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Турция охладит цены на российском юге

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Верные и неверные

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Победа Пашиняна: проиграл войну, выиграл выборы

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Россия на Евро-2020: испытываем датский стыд

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пока вокруг порхают бабочки

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Необходимые решения

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Бабам не наливать?

Все мнения
О проекте