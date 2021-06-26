Почти полсотни рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы
В ночь на субботу, 26 июня, в аэропортах столичного авиаузла было отменено и задержано в общей сложности 48 рейсов.
В Домодедове восемь рейсов отменили и 14 задержали. В Шереметьеве 13 рейсов отменены, еще два задерживаются. В аэропорту Внуково отменили десять рейсов и задержали один.
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО
Ранее ВМ» сообщила, что информация об ограничениях на приобретение авиабилетов из-за отсутствия у граждан QR-кодов не соответствует действительности. В Росавиации напомнили, что порядок приобретения билетов осуществляется согласно положениям Воздушного кодекса России и Федеральным авиационным правилам. Приказ о продаже авиабилетов по QR-кодам не издавался.