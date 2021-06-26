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Почти полсотни рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

Татьяна Плотникова

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Почти полсотни рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва
Россия, Московская область, городской округ Домодедово, аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова Карта всех событий

В ночь на субботу, 26 июня, в аэропортах столичного авиаузла было отменено и задержано в общей сложности 48 рейсов.

В Домодедове восемь рейсов отменили и 14 задержали. В Шереметьеве 13 рейсов отменены, еще два задерживаются. В аэропорту Внуково отменили десять рейсов и задержали один.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

Ранее ВМ» сообщила, что информация об ограничениях на приобретение авиабилетов из-за отсутствия у граждан QR-кодов не соответствует действительности. В Росавиации напомнили, что порядок приобретения билетов осуществляется согласно положениям Воздушного кодекса России и Федеральным авиационным правилам. Приказ о продаже авиабилетов по QR-кодам не издавался.

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