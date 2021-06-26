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Минздрав Аргентины заявил о снижении смертности пожилых при вакцинации «Спутником»

Татьяна Плотникова

В мире
Минздрав Аргентины заявил о снижении смертности пожилых при вакцинации «Спутником»
Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Введение двух доз российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» приводит к сокращению уровня смертности у людей старше 60 лет более чем на 90 процентов. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения Аргентины по результатам собственного исследования препарата.

В оценке эффективности вакцины «Спутник V» принимали участие 471 682 человека в возрасте от 60 лет.

В ходе исследования также выяснилось, что при введении первого компонента российского препарата смертность от коронавируса сокращается на 70-80 процентов. Такие же результаты продемонстрировала вакцина AstraZeneca.

Минздрав Аргентины на основе этих данных отмечает адекватность решения отложить введение гражданам второй дозы вакцины, чтобы обеспечить первым компонентом лекарства как можно больше граждан, сообщает РИА Новости.

Напомним, Россия произвела более 30 миллионов комплектов антиковидиной вакцины «Спутник V», почти 1,5 миллиона «ЭпиВакКорона» и 352 тысячи «КовиВак» с начала года. В Минпромторге РФ отметили, что все четыре российские вакцины выпускаются в соответствии с планами производителей.

4 июня в Аргентине началось производство российской вакцины «Спутник V». Старт производству дали президент РФ Владимир Путин и президент Аргентины Альберто Фернандес. Президент южноамериканской страны назвал сотрудничество с РФ «большой возможностью для того, чтобы продвинуться в борьбе с пандемией не только в Аргентине, но и в Латинской Америке».

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