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Историческое шоу и бриг «Россия»: праздник выпускников «Алые паруса» прошел в Петербурге

Татьяна Плотникова

Общество
Историческое шоу и бриг «Россия»: праздник выпускников «Алые паруса» прошел в Петербурге
Фото: «Алые паруса»

В Санкт-Петербурге завершился праздник выпускников «Алые паруса», собравший свыше 40 тысяч человек.

Выпускников поприветствовал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, он пожелал вчерашним школьникам удачи.

С поздравлениями в адрес виновником торжества выступили артисты JONY, Ваня Дмитриенко, Алина Астровская и Антон Лаврентьев, Cream Soda, Niletto, Ирина Дубцова и Светлана Лобода. Вели праздничный концерт Иван Ургант и Дарья Александрова.

Затем над рекой Невой прогремел торжественный салют, после которого собравшимся продемонстрировали представление о самых заметных событиях российской истории.

В завершение праздника по Неве прошел бриг «Россия» под алыми парусами, сообщает РБК.

Ранее «ВМ» сообщала, что всероссийский выпускной для школьников был перенесен в онлайн-формат. Власти Москвы отменили общегородской выпускной в Парке Горького из-за ухудшения эпидемической ситуации в столице. Решение было принято в связи со сложной ситуацией с COVID-19 и значительным ростом числа заболевших, в том числе и среди школьников.

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