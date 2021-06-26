Мятлик или микроклевер: какой газон лучше всего подходит для участка в Подмосковье

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Несмотря на то что микроклевер имеет ряд преимуществ, для загородного участка россиянам лучше выбрать мятлик. Почему стоит отдать предпочтение именно этому растению, «Вечерней Москве» рассказали специалисты агрономической службы компании — производителя газонов.

По словам экспертов, микроклевер нужно реже косить, он лучше мятлика переносит засуху, а также обеспечивает себя и другие растения азотом, поэтому меньше расходует удобрений. Зато минусов у него больше. Так, микроклевер не растет в чистом виде: в составе травосмеси его должно быть не больше 5–6 процентов, объяснили специалисты.

К тому же не все травы «уживаются» с микроклевером и он редко встречается в продаже. Еще такой газон активно растет и распространяется, а при кошении теряет свой эстетический вид. Микроклевер является источником пищи для пчел, поэтому потенциально опасен для детей и тех, у кого есть аллергия на укусы этих насекомых.

— Мятлик же лучше уживается с другими травами. Ему привычна глинистая земля, как в Подмосковье. Любит обилие солнца, воды и питания. Кошение не влияет на его внешний вид, — отметили эксперты.

Еще один плюс: такой газон хорошо переносит вытаптывание за счет своего строения и большего количества побегов. Он также хорошо выдерживает морозы, в отличие от микроклевера.