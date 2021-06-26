Движение поездов на Солнцевской линии восстановили после инцидента с пассажиром

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Движение поездов на Солнцевской линии (8А) Московского метрополитена восстановили, оно вводится в график. Об этом сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» в субботу, 26 июня.

— Движение поездов на Солнцевской линии (8А) восстановлено и вводится в график, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что движения поездов нет от станции «Рассказовка» до станции «Говорово», в обратном направлении составы следуют с увеличенными интервалами из-за человека на пути на станции «Солнцево».