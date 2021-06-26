Мать порезала несовершеннолетнюю дочь из-за ссоры в центре Москвы

Фото: sudak.rk.gov.ru

Женщина порезала собственную 12-летнюю дочь из-за ссоры в центре столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в субботу, 26 июня, в прокуратуре города.

— В ходе конфликта мать причинила своей несовершеннолетней дочери 2008 года рождения телесное повреждение в виде незначительного пореза левого предплечья, — говорится в сообщении ведомства.

Инцидент произошел 25 июня. В отношении матери прокуратура начала проверку. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее «Вечерняя Москва» писала о суде над москвичкой, которая почти 10 лет избивала своих детей.