Мать порезала несовершеннолетнюю дочь из-за ссоры в центре Москвы
Женщина порезала собственную 12-летнюю дочь из-за ссоры в центре столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в субботу, 26 июня, в прокуратуре города.
— В ходе конфликта мать причинила своей несовершеннолетней дочери 2008 года рождения телесное повреждение в виде незначительного пореза левого предплечья, — говорится в сообщении ведомства.
Инцидент произошел 25 июня. В отношении матери прокуратура начала проверку. Обстоятельства произошедшего уточняются.
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