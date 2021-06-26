Производство вакцины от COVID-19 «Спутник V» началось в Иране

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Российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» начали производить в Иране. К настоящему времени готова тестовая партия препарата. Об этом в субботу, 26 июня, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

— Иран стал первым государством ближневосточного региона, в котором осуществлено производство вакцины «Спутник V», — говорится в сообщении.

Произведенная в Иране вакцина будет использоваться в рамках национальной программы вакцинации населения.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев, в свою очередь, добавил, что фонд и фармацевтическая компания Actoverco, изготавливающая вакцину, активно сотрудничают в рамках процесса технологического трансфера.

По словам Дмитриева, производство препарата на территории Ирана позволит ускорить темпы вакцинации населения при отсутствии проблем в логистике.

Глава фонда подытожил, что российский препарат против COVID-19 играет важную роль в защите граждан от инфекции. Таким образом, производство «Спутник V» поддержит усилия иранских властей в борьбе с пандемией.

Ранее, 4 июня, производство российской вакцины «Спутник V» началось в Аргентине. Старт производству дали президент РФ Владимир Путин и президент Аргентины Альберто Фернандес. Глава южноамериканской страны назвал сотрудничество с РФ «большой возможностью для того, чтобы продвинуться в борьбе с пандемией не только в Аргентине, но и в Латинской Америке».