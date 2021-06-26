Президент Турции Эрдоган дал старт строительству канала «Стамбул»

Фото: tccb.gov.tr

Президент Турции Тайип Эрдоган дал старт строительству канала «Стамбул», который будет проходить параллельно Босфору и соединит Мраморное и Черное моря.

Глава страны принял участие в торжественной церемонии начала прокладки и нажал специальную кнопку. Это действие символизирует начало реализации проекта.

Трансляцию мероприятия можно было посмотреть в официальном аккаунте лидера в Twitter.

— Сегодня мы открываем новую страницу развития Турции, закладывая первый камень в строительство первого моста через канал «Стамбул». Желаю, чтобы он принес благо Стамбулу, Турции, всему нашему народу, — сказал Эрдоган.

Он уточнил, что длина канала составит 45 километров. Его минимальная ширина будет равна 275 метрам, а глубина — 21 метру.

Турецкий лидер добавил, что в настоящее время Босфор испытывает наибольшую нагрузку среди мировых водных артерий. Через него ежегодно проходят около 45 тысяч кораблей. Проход каждого из них несет риск для города из-за наличия грузов, которые могут вызвать пожары и разрушения в случае аварии.

Планируется, что к 2050 году через Босфор будет проходить около 78 тысяч кораблей в год, в то время как можно обеспечить безопасный проход 25 тысяч судов.

Так, по мнению президента Турции, новый проект станет спасением будущего Стамбула. Перед запуском проекта специалисты провели все необходимые исследования, которые бы касались вопросов воздействия на окружающую среду.

В завершение своей речи на церемонии открытия Эрдоган раскритиковал турецкую оппозицию, которая выступает против строительства канала.

— Те, кто против, говорят: нас не спросили. Всех, кого надо, мы спросили. Вы были против, когда мы строили третий мост через Босфор и туннель под ним. Если бы мы вас слушали, мы бы ничего этого не построили, — заявил он.

Впервые о возможности создания канала Эрдоган заявил в 2011 году. Если проект будет реализован, то он станет крупнейшей инфраструктурной инициативой в истории Турции.