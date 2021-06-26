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Температура в Москве в субботу не побила рекорд 2010 года

Полина Долганова

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Температура в Москве в субботу не побила рекорд 2010 года
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Максимальная температура воздуха в Москве в субботу, 26 июня, составила плюс 33,6 градуса. Такая же погода стояла в столице в этот же день в 2010 году, когда был установлен рекорд жары. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

— До сегодняшнего дня, 26 июня, самая высокая температура была 33,6 градуса. Это было в 2010 году, — сказал специалист.

По его словам, такая же температура в Москве была зафиксирована в субботу, 26 июня 2021 года. Термометры должны были показать больше на 0,3 градуса, чтобы побить предыдущий рекорд.

Вильфанд отметил, что стационарный антициклон над центром Европейской части страны уже начал распадаться, однако в воскресенье в Москве все еще будет стоять жаркая погода.

Синоптик также не исключил, что 27 июня будет установлен новый рекорд жары, пишет РИА Новости.

Ранее синоптики рассказали о погоде в Москве 26 июня. Ветер прогнозируется южный, со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Влажность воздуха составит 30 процентов. При этом ожидается дефицит кислорода в приземных слоях атмосферы.

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