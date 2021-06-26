Захарова: Предоставление жителям Донбасса гражданства РФ является вынужденной гуманитарной мерой

Фото: МИД РФ

Выдача российских паспортов жителям Донбасса является результатом невыполнения Киевом Минских соглашений. Это вынужденная гуманитарная мера со стороны России. Такое мнение в распространенном в субботу, 26 июня, комментарии выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Предоставление жителям Донбасса российского гражданства является вынужденной гуманитарной мерой в условиях введенной Киевом социально-экономической и транспортной блокады региона, которую, согласно Минским соглашениям, он должен снять, — заявила она.

По ее словам, из-за невыполнения Киевом своих обязательств жители Донецка и Луганска уже семь лет живут в ситуации ущемления их гражданских прав. Так, гуманитарный жест РФ — это прямое следствие невыполнения Украиной обязательств по Минским соглашениям. Кроме того, подобная гуманитарная мера соответствует международной практике.

В комментарии также говорится, что предоставление российского гражданства является прерогативой суверенных государств. Международные права не накладывают никаких ограничений на подобные меры.

По словам Захаровой, ей трудно понять логику и претензии президента Украины Владимира Зеленского.

Она напомнила, что аналогичным образом свои паспорта украинцам выдают власти Польши, Румынии и Венгрии.

По разным оценкам, жители Украины сейчас имеют на руках около 300 тысяч польских паспортов, 300 тысяч венгерских и 200 тысяч румынских.

Кроме того, сама Украина активно предоставляет гражданство жителям Приднестровья.

— Вызывает глубокое сожаление, что президент Украины считает своих граждан, проживающих в условиях блокады на востоке страны и вынужденных приобретать гражданство России, хуже тех украинцев, которым разрешено получать гражданство других стран, — подытожила представитель МИД.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против ряда российских банков, авиакомпаний и физических лиц. Соответствующий указ глава государства подписал в четверг, 24 июня.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.