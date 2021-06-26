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Российский бизнесмен из списка Forbes скончался от коронавируса в Монако

Полина Долганова

Общество
Российский бизнесмен из списка Forbes скончался от коронавируса в Монако
Фото: pixabay.com

Инвестор Олег Бурлаков, который входил в список 200 самых богатых российских бизнесменов по версии Forbes, скончался от коронавируса в Монако. Об этом на своем сайте сообщает финансово-экономический журнал со ссылкой на знакомых бизнесмена.

Собеседник издания рассказал, что 72-летний Бурлаков жил в Монако в последние годы своей жизни. Недавно он прилетел в княжество из Москвы.

Состояние бизнесмена оценивается в 650 миллионов долларов. В российском рейтинге Forbes он занимал 177-е место. Свой капитал он получил от продажи акций Стройлесбанка и других компаний. Несколько лет назад Бурлаков также увлекся судостроением.

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