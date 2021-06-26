Около 2 тысяч пациентов с COVID-19 госпитализируют в Москве ежедневно

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Около двух тысяч москвичей с коронавирусом госпитализируют в столице каждый день. Об этом в субботу, 26 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— А сколько людей приезжают для того, чтобы осмотреть больного, привести его в КТ-центр, сделать снимки, — добавил глава города.

По его словам, эпидемиологическая ситуация в городе создает огромное напряжение для медицинской системы, которая в настоящее время пребывает в состоянии нормализации.

Мэр уточнил, что число занятых коек для больных коронавирусной инфекцией приближается к 15 тысячам из 20 тысяч мобилизованных.

Он добавил, что в системе здравоохранения города в общей сложности насчитывается 35 тысяч коек, на которых могут разместиться пациенты в рамках экстренной и плановой помощи.

Собянин подытожил, что если 20 тысяч мест созданы только для больных COVID-19, то нагрузка на медицинские учреждения увеличилась вдвое, передает телеканал «Россия 1».

Ранее сообщалось, что в ближайшие две недели количество коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией увеличится до 24 тысяч.