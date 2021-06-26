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Андрей Разин предрек Бузовой и Киркорову жизнь в нищете

Полина Долганова

Общество
Андрей Разин предрек Бузовой и Киркорову жизнь в нищете
Фото: Youtube / TV Center

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что звезды шоу-бизнеса сильнее всего пострадают из-за пандемии коронавируса, так как они ведут слишком роскошный образ жизни.

Так, продюсер предрек скорое банкротство Егору Криду, Ольге Бузовой, Максиму Галкину и Филиппу Киркорову.

Разин уверен, что из-за отсутствия гастролей и корпоративов эти звезды станут самыми нищими людьми в России.

— Все эти блогеры точно останутся где-то месяца через два вообще без денег, — цитирует продюсера ФАН.

Скандальный менеджер подытожил, что о профессии шоумена стоит забыть в связи с эпидемиологической ситуацией в стране. Кроме того, многие люди ошибочно считают, что певцы и ведущие обладают внушительным капиталом. По его мнению, большинство звезд окончательно лишились своих денег из-за отмененных концертов и выступлений.

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