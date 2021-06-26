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Водитель под наркотиками протаранил ворота посольства России в Минске

Татьяна Плотникова

Происшествия
Водитель под наркотиками протаранил ворота посольства России в Минске
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Легковой автомобиль протаранил ворота российского посольства на Нововиленской улице в Минске в субботу, 26 июня. Об этом рассказали в городском управлении Госавтоинспекции Белоруссии.

На записи камеры наблюдения видно, что управлявший машиной 35-летний мужчина после столкновения выбежал из машины и перелез через забор на территорию дипмиссии. Нарушителя задержали.

Позднее выяснилось, что водитель находился в состоянии наркотического опьянения.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная и саперно-пиротехническая группы, сообщается в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

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