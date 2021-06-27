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«Оранжевый» уровень погодной опасности в Москве продлен до 28 июня

Татьяна Плотникова

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«Оранжевый» уровень погодной опасности в Москве продлен до 28 июня
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Гидрометцентр РФ принял решение вновь продлить действие «оранжевого» уровня погодной опасности в Москве и Московской области.

В связи с аномально жаркой погодой действие предупреждения, истекавшее в 03:00 воскресенья, 27 июня, было продлено до 08:00 понедельника, 28 июня.

Помимо этого в столичном регионе до 13:00 28 июня объявлен повышенный уровень пожарной опасности, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра России.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что до конца июня москвичам и гостям столицы придется смириться с супержаркой погодой, превышающей климатическую норму на семь–десять градусов.

Температура воздуха в Москве продолжает бить рекорды. Гидрометцентр зафиксировал новый рекорд температуры в Москве 24 июня — 34,5 градуса. А 22 июня и 23 июня в столице было установлено еще два температурных максимума.

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