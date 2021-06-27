СК начнет расследование дела о гибели ребенка, которого сбила машина на севере Москвы

Фото: Прокуратура Москвы

Россия, Москва, Керамический проезд Карта всех событий

Следственный комитет (СК) инициировал передачу из полиции дела о гибели ребенка на севере столицы. Об этом в воскресенье, 27 июня, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

— При получении уголовного дела в производство ГСУ СК России по городу Москве следователи приступят к проведению следственных действий, направленных на установление полной картины произошедшего, — отметила представитель ведомства.

Напомним, утром 27 июня в Керамическом проезде автомобиль сбил девятилетнего мальчика, который пересекал пешеходный переход на самокате. Ребенок скончался от полученных травм.

В пресс-службе прокуратуры Москвы уточнили, что ДТП произошло с участием автомобиля ВАЗ-21154, который не уступил дорогу ребенку. Прокуратура проконтролирует расследование инцидента.