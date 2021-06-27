Врач оценил вероятность новой пандемии из-за вируса Нипах

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Заболевание летучих мышей вирусом Нипах, выявленное в индийском штате Махараштра, не грозит миру новой пандемией. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал вирусолог, профессор, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

— Такие пандемические варианты вирусов, как коронавирус, редко встречаются в истории. Это не то, что доставляет нам «удовольствие» каждый год или десять лет. Так что бояться Нипаха не следует. За пределы Индии он может выйти, но это будут единичные случаи. Он не расползается по миру, — считает эксперт.

По его словам, для того чтобы вирус начал действовать так же, как в нынешнюю пандемию, у него должны быть совершенно особые биологические свойства. Он должен очень легко размножаться в организме человека и в большом объеме передаваться другим людям. Такими свойствами отличается небольшое количество вирусов.

— Такие вирусы, как грипп, корь, натуральная оспа, полиомиелит, могут вызывать тяжелые эпидемические вспышки. Всемирную пандемию может вызвать вирус гриппа. Коронавирус вот вызвал. Вирус оспы вызывал. То, что у нас выскочит вирус такого же типа, — крайне маловероятно. Да, вспышки Нипаха бывают, но они не имеют большого значения по сравнению с тем, что мы имеем в настоящее время (пандемия COVID-19 — прим. «ВМ»), — добавил Альтштейн.

Смертность от подобных инфекций также может быть высокой. У той же лихорадки Эбола, говорит вирусолог, этот показатель составлял до 50 процентов. Но за пределы Африки вирус так и не вышел, хоть люди и заболевали в разных странах.

Как правило, вопрос распространения вируса зависит от особенностей поведения людей, живущих в разных местах, и их привычек, резюмировал спикер.

Вирус переносят летучие мыши, лисицы, свиньи и другие животные. Заразиться можно в том случае, если в пищу была употреблена еда с частицей слюны зараженного животного. Заболевание может протекать у человека как бессимптомно, так и привести к смертельному энцефалиту. Для него характерны также атипичная пневмония, тяжелые респираторные проблемы и дыхательная недостаточность.

Впервые вспышка этого заболевания была зарегистрирована еще в 1998 году в Малайзии. После чего вирус давал о себе знать около двух десятков раз. Случаи заболевания наблюдались, помимо Малайзии, в Индии, Сингапуре и Бангладеше.

По заявлению Всемирной организации здравоохранения, это один из самых опасных вирусов. По данным ВОЗ, смертность от Нипаха составляет 75 процентов. Вакцины от него не существует.