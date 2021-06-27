Один из самых опасных вирусов в мире обнаружили в индийском штате Махараштра

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В одном из индийских штатов обнаружили крайней опасный вирус. Уровень летальности при новоявленном заболевании достигает 75 процентов. Об этом сообщается в статье, опубликованной в индийском журнале исследований и разработок в области общественного здравоохранения (Indian Journal of Public Health Research & Development).

Вирус, о котором идет речь, получил наименование Нипах. Его переносят летучие мыши и лисицы. Инфекция передается людям, которые употребляют пищу с частицей зараженной слюны животного.

Индийские ученые исследовали образцы 80 видов летучих мышей с марта 2020 года. Все животные обитали в пещере, расположенной в штате Махараштра. У них обнаружили антитела к Нипаху.

— Повторяющиеся вспышки, высокий уровень смертности, передача от человека к человеку и отсутствие эффективных вакцин и противовирусных препаратов вызывают в Индии серьезную озабоченность, поскольку места скопления летучих мышей очень распространены в районах, где проживает много людей, — написали ученые.

Также в статье обратили внимание на то, что какие-либо выводы делать пока рано: проведено слишком мало исследований, а выборка летучих мышей для проведенного исследования не является в полной мере репрезентативной.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала Нипах одним из самых опасных вирусов в мире. В настоящее время вакцины от него не существует.

Впервые вспышка этого заболевания была зарегистрирована еще в 2001 году в штате Западная Бенгалия. После чего вирус давал о себе знать еще трижды: в 2007 году вновь в вышеуказанном регионе, а также в штате Керала в 2018 и 2019 годах.