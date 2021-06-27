Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил отдыхающих на подмосковные пляжи. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Instagram в воскресенье, 27 июня.

По словам губернатора, из-за пандемии не всем желающим удалось попасть на морские курорты. Заменить последние вполне по силам подмосковным зонам рекреации.

— Понятно, что из-за текущей ситуации не все смогли выбраться на море, поэтому мы позаботились об удобстве отдыхающих и создали максимально комфортные условия на наших пляжах: завезли кварцевый песок, поставили лежаки, зонтики, — написал Андрей Воробьев.

Подмосковные города уже подготовились к пляжному сезону. Например, отдыхать уже можно у водоемов, расположенных в Реутове, Мытищах, Химках, Подольске, Клине, Серебряных Прудах, Солнечногорске, Зарайске и в других городах Подмосковья.

Губернатор призвал не забывать о мерах предосторожности во время отдыха, а также следить за детьми, передает «Подмосковье Сегодня».

Ранее Андрей Воробьев рассказал о планах провести газ в дома трехсот тысяч жителей Подмосковья.