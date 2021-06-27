Лесной пожар произошел в подмосковных Люберцах недалеко от детского санатория

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Россия, Московская область, городской округ Люберцы, рабочий посёлок Малаховка Карта всех событий

В Подмосковье недалеко от детского санатория произошел лесной пожар. Об этом в воскресенье, 27 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

Природный пожар случился вблизи Малаховки (городской округ Люберцы — прим. «ВМ»). Площадь возгорания оценивается в 0,7 гектара, уточнили в пресс-службе.

В 900 метрах от места происшествия находится детский санаторий. В нем пребывают 89 человек: 12 сотрудников и 77 детей. В случае угрозы перехода огня всех постояльцев санатория эвакуируют, для этого уже подготовлены автобусы.

По данным ведомства, пострадавших нет. В настоящее время ликвидация пожара производится с помощью вертолетов.

В пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области пояснили, что возгорание было обнаружено в Виноградовском лесничестве в трех километрах от Малаховки. Причиной возгорания называют несоблюдение норм пожарной безопасности местными жителями.

Ранее «Вечерняя Москва» писала о пожаре в строящемся здании на юге столицы. Возгорание произошло в доме № 4 на улице Москворечье. Площадь возгорания оценивалась в 20 квадратных метров.