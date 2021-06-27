«Билетершей или кем-то еще»: Михалков высказался о театральном дебюте Бузовой

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Режиссер Никита Михалков высказал мнение об участии телеведущей и певицы Ольги Бузовой в спектакле МХАТ имени Горького. Об этом деятель искусства рассказал в своей передаче «БесогонTV».

По словам Михалкова, решение дать роль Бузовой в спектакле МХАТ выглядит крайне странно. Великие театральные режиссеры прошлого никогда бы себе подобного не позволили.

— Можете представить себе Станиславского, Немировича-Данченко или Вахтангова, которые берут в театр в свой спектакль непрофессионального актера ради хайпа? — сказал Михалков.

Также он предположил, что многомиллионная аудитория певицы в театр попросту не ходит. А слова художественного руководителя театра Захара Прилепина о «перевоспитании» Бузовой можно воспринимать лишь с иронией.

— Я понимаю и юмор, и иронию. Но, вообще-то, для того чтобы перевоспитывать человека, может, что-то попроще сначала взять? Ну там нянечкой ее, билетершей или кем-то еще, — предложил Михалков.

Режиссер полагает, что «перевоспитывать» Бузову за деньги посетителей театра — неправильно. Люди хотят видеть на сцене профессиональных актеров, которые прошли длительное обучение в специализированных вузах. По мнению Михалкова, с таким же успехом можно было бы сделать из Бузовой хирурга, разрешив ей сразу проводить операции на глазах.

Напомним, Ольга Бузова получила роль певицы кабаре Беллы Шанталь в спектакле об Иосифе Сталине «Чудесный грузин», премьера которого состоялась 11 июня на сцене МХАТ имени Горького. Гонорар артистки составил почти полмиллиона рублей.