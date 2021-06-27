Андрей Воробьев: Число записей на вакцинацию от COVID-19 выросло в десять раз

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

В Подмосковье за последние дни число людей, желающих вакцинироваться от COVID-19, выросло в десять раз. Об этом в воскресенье, 27 июня, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

По словам губернатора, только активная вакцинация населения позволит избежать локдауна. По этой причине прививки должны сделать как можно больше жителей региона.

Глава области отметил, что для проведения вакцинации функционируют 430 медицинских кабинетов. Граждане могут выбирать, где им удобнее привиться. В настоящее время это можно сделать в подмосковных поликлиниках, торговых центрах и МФЦ. Записаться на процедуру вакцинации можно по телефону или онлайн (например, на портале госуслуг — прим. «ВМ»).

Также для проведения вакцинации населения работают мобильные пункты, которые осуществляют выезды в СНТ и на предприятия. В Московской области достаточно препаратов для привития всего населения, передает «Подмосковье Сегодня».

Ранее Андрей Воробьев пригласил отдыхающих на подмосковные пляжи. По его словам, из-за пандемии не всем желающим удалось попасть на морские курорты. Заменить последние вполне по силам подмосковным зонам рекреации.