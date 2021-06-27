Московский выпускник попал в реанимацию после вечеринки в ночном клубе

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Выпускник после празднования окончания школы в одном из столичных клубов оказался в реанимации. Он перебрал со спиртными напитками.

В клубе подростки отмечали выпускной. Один из участников празднества, юноша 2003 года рождения, плохо себя почувствовал. Его экстренно доставили в больницу, врачи диагностировали острое отравление алкоголем.

В настоящее время подросток в реанимации, за его жизнь борются медики, сообщает РЕН ТВ.

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что москвич отравился алкоголем, заработал сотрясение мозга и попал в реанимацию. Инцидент произошел 23 июня в северной части Москвы. Мужчину привезли в больницу в состоянии сильного алкогольного опьянения, он не мог ничего объяснить.