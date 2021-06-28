Прусикин из Little Big оторвал себе усы во время концерта

Фото: instagram.com/littlebigband

Солист группы Little Big Илья Прусикин удивил фанатов экстремальной выходкой во время концерта. Исполняя одну из композиций, он вдруг взял себя за усы и резко дернул, после чего бросил их в толпу зрителей около сцены.

Впоследствии выяснилось, что это был спланированный поступок: артист заранее сбрил настоящие усы, а на сцене оторвал бутафорские. Оказалось, что Прусикин просто решил сменить имидж.

Позднее на своей странице в Instagram он опубликовал снимок, где предстал без усов, и поинтересовался у подписчиков, как ему больше идет.

— Когда сильно скучаешь по усам… Как лучше, с усами или без? — подписал пост артист.

Мнения фанатов Прусикина разделились. Одни отметили, что не узнают его без усов, другие написали, что он стал выглядеть моложе, третьи посоветовали сменить еще и прическу.

«Ты кто? Где Ильич?»; «Постригись нормально еще»; «Кто на фото? Я не узнал вообще»; «Без усов — прямо огонь», — оставили комментарии пользователи.

Ранее Илья Прусикин назвал причину расставания со своей супругой Ириной Смелой, от которой у него подрастает сын Добрыня. Музыкант рассказал, что не живет с бывшей женой с 2019 года.