Прусикин из Little Big оторвал себе усы во время концерта
Солист группы Little Big Илья Прусикин удивил фанатов экстремальной выходкой во время концерта. Исполняя одну из композиций, он вдруг взял себя за усы и резко дернул, после чего бросил их в толпу зрителей около сцены.
Впоследствии выяснилось, что это был спланированный поступок: артист заранее сбрил настоящие усы, а на сцене оторвал бутафорские. Оказалось, что Прусикин просто решил сменить имидж.
Позднее на своей странице в Instagram он опубликовал снимок, где предстал без усов, и поинтересовался у подписчиков, как ему больше идет.
— Когда сильно скучаешь по усам… Как лучше, с усами или без? — подписал пост артист.
Мнения фанатов Прусикина разделились. Одни отметили, что не узнают его без усов, другие написали, что он стал выглядеть моложе, третьи посоветовали сменить еще и прическу.
«Ты кто? Где Ильич?»; «Постригись нормально еще»; «Кто на фото? Я не узнал вообще»; «Без усов — прямо огонь», — оставили комментарии пользователи.
Ранее Илья Прусикин назвал причину расставания со своей супругой Ириной Смелой, от которой у него подрастает сын Добрыня. Музыкант рассказал, что не живет с бывшей женой с 2019 года.