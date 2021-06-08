«Мы жили несчастно»: Прусикин назвал причину расставания со Смелой

Фото: instagram.com/iliyaprusikin

Солист группы Little Big Илья Прусикин назвал причину расставания со своей супругой Ириной Смелой, от которой у него подрастает сын Добрыня.

Музыкант рассказал, что не живет с бывшей женой с 2019 года. В какой-то момент они просто сели и поговорили как взрослые люди. По его словам, они сильно друг друга угнетали и были очень несчастны в этом союзе.

— Ей хотелось мужского тепла. Чтобы за ней ухаживали. А я не мог этого ей дать, потому что я был далеко, на турах, на съемках. За это у нее была обида на меня. И холод ко мне. Мы жили несчастно, — сказал Прусикин в интервью на шоу «Без души» Данилы Поперечного.

При этом он отметил, что Смелая остается для него близким человеком. Она мать его сына, и он по-прежнему ее любит. Что касается его новой возлюбленной Софьи Таюрской, то на одной из вечеринок у них произошел случайный интим, признался артист. После этого и начался роман.

Ранее Прусикин и Таюрская опубликовали совместное фото.

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