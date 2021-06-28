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Российские танцоры выиграли два золота на чемпионате Европы по брейк-дансу

Юлия Курганова

Спорт
Российские танцоры выиграли два золота на чемпионате Европы по брейк-дансу
Фото: youtube.com

Россияне завоевали золотые медали на первом чемпионате Европы по брейк-дансу, который проходил в Сочи. Об этом сообщается в воскресенье, 27 июня, на сайте Всемирной федерации танцевального спорта.

Победителями стали танцоры B-Girl Kastet и B-Boy Kosto.

Kastet — это псевдоним 22-летней Натальи Килячихиной из Краснодара. Она в 2019 и 2020 годах победила на чемпионате мира по брейк-дансу и стала первой, кому это удалось сделать два раза подряд.

Kosto — Константин Елисейцев из Санкт-Петербурга, он также является многократным чемпионом турниров по брейк-дансу.

В чемпионате Европы принимают участие почти 100 танцоров из 30 стран.

Ранее Международный олимпийский комитет одобрил включение брейк-данса в программу Олимпийских игр 2024 года. Россияне на данный момент входят в число топовых танцоров мира, сильные представители также у Южной Кореи и Японии, высокий уровень показывают французы и украинцы. Законодателями мод в брейкинге остаются родоначальники стиля — американцы.

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