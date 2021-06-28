Специалисты Роспотребнадзора создали спрей для носа с антителами от ОРВИ

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Роспотребнадзор разработал препарат, который содержит коктейль антител к разным возбудителям ОРВИ. Лекарство представляет собой спрей для носа, который можно использовать при опасности столкновения с патогенами.

Научный руководитель МНИИЭМ им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Владимир Алешкин сообщил, что препарат включает в себя «выжимку» из популяционного иммунитета. Специалисты допускают, что в будущем он сможет защищать и от COVID-19. Спрей эффективно борется с вирусами гриппа, возбудителями из группы герпесвирусов, золотистого стафилококка, микоплазм, а также с коклюшем и дифтерией.

Эксперты отметили, что лекарство рассчитано на борьбу с любой инфекцией, которая встречается в жизни многих людей. Препарат сделан из донорской крови, поэтому в нем содержится целый спектр антител.

По словам Алешина, спрей активен на слизистой оболочке почти десять часов.

— Нужно время для того, чтобы у человека сработал иммунитет при встрече с инфекцией. Пока этот ответ вырабатывается, можно искусственным образом внести антитела. Наш препарат — это, по сути, заместительная терапия, — пояснил ученый.

Отмечается, что это первый в мире назальный препарат с антителами, сообщают «Известия».

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что медики разъяснили опасность самолечения иммуностимуляторами. Эксперт отметил, что прежде всего самоназначение таких препаратов опасно для людей с аутоиммунными заболеваниями, поскольку «иммунная система вызывает агрессию против своей собственной ткани, и подхлестывать ее такими препаратами, то есть обострять данную агрессию, совершенно неграмотно».