Около 40 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Почти 40 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Известно, что в Домодедове задержали одиннадцать рейсов и три отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержаны шесть рейсов и одиннадцать отменили. А в аэропорту Внуково отменены шесть рейсов.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО