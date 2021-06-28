Юрист раскрыл уловки мошенников на сайтах объявлений

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Адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве России Кирилл Данилов рассказал об уловках мошенников на сайтах бесплатных объявлений.

— После размещения объявления о продаже товаров мошенники могут связаться с вами либо непосредственно через сайт, где размещено объявление, либо в социальных сетях или мессенджерах, которые вы указали, — сообщил он.

Юрист отметил, что злоумышленники в личных сообщениях обговаривают условия договора и просят внести предварительную оплату, например, за доставку. Для завершения процедуры они предлагают предоставить данные карты и код из смс-сообщения.

Данилов предупредил, что мошенники могут направлять фишинг-страницы, которые очень похожи на сайты с объявлениями, где необходимо ввести реквизиты платежного средства и подтверждение. Для видимости сделки они представляют жертвам поддельные чеки и скриншоты банковских приложений.

Юрист сказал, что нужно внимательно относиться к требованиям предоплаты и не следует вводить данные карты, сообщает агентство «Прайм».

Ранее эксперты Роскачества рассказали, как не стать жертвой мошенников при поездке в Турцию. Мошенники массово создают фальшивые сайты по продаже билетов и туров в Турцию после того, как Россия открыла авиасообщение с курортами страны.