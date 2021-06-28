Москва сдаст в аренду малому и среднему бизнесу 50 помещений на льготных условиях

Новый корпус гимназии в Королеве / Фото: Пресс-служба Минстройкомплекса МО

В Москве на льготных условиях сдадут в аренду 50 нежилых помещений площадью от 13 до 439 квадратных метров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, цена годовой аренды начинается от тысячи рублей за «квадрат» для подвала и от 4750 для цокольного этажа и выше. Арендовать такие помещения могут только представители малого и среднего бизнеса.

— Всего за первые пять месяцев этого года представители малого и среднего бизнеса взяли в аренду у города на льготных условиях 189 нежилых помещений. Сейчас в аренду предлагается 50 объектов в девяти округах столицы, арендовать помещения на льготных условиях можно будет на 10 лет, — сказал Ефимов.

Он добавил, что помещения могут стать отличным местом для размещения офиса, магазина, аптеки и салона красоты. По каждому из объектов прием заявок уже ведется в настоящее время. Аукционы состоятся в онлайн-формате на площадке «Росэлторг». По некоторым из льгот можно будет посетить виртуальную экскурсию.

Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков, в свою очередь, отметил, что самое большое количество помещений под аренду было выставлено на севере города — 15 объектов. Все нежилые помещения отличаются свободным функциональным назначением и расположены, в основном, в многоквартирных домах, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее стало известно, что столичные власти передали собственникам свыше 3,5 тысячи «квадратов» нежилых помещений.