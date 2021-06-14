Москва передала 40 помещений общего пользования владельцам нежилых помещений

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Москва передала 40 помещений общего пользования в долевую собственность владельцам недвижимости в нежилых зданиях. Об этом в понедельник, 14 июня, рассказал заместитель мэра столицы в правительстве города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Речь идет о лестничных площадках, холлах, коридорах, технических этажах, чердаках и подвалах. Их общая площадь — свыше 3,5 тысячи квадратных метров. Самое крупное, свыше тысячи «квадратов», находится в Зеленограде.

Помещения находятся в девяти административных округах города. После оформления через Росреестр собственники смогут использовать их по своему усмотрению, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее помещение в доме около станции метро «Академическая» выставили на торги.

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