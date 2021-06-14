Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Москва передала 40 помещений общего пользования владельцам нежилых помещений
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Москва передала 40 помещений общего пользования владельцам нежилых помещений

Юлия Павлушова

Город

Москва передала 40 помещений общего пользования в долевую собственность владельцам недвижимости в нежилых зданиях. Об этом в понедельник, 14 июня, рассказал заместитель мэра столицы в правительстве города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Речь идет о лестничных площадках, холлах, коридорах, технических этажах, чердаках и подвалах. Их общая площадь — свыше 3,5 тысячи квадратных метров. Самое крупное, свыше тысячи «квадратов», находится в Зеленограде.

Помещения находятся в девяти административных округах города. После оформления через Росреестр собственники смогут использовать их по своему усмотрению, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее помещение в доме около станции метро «Академическая» выставили на торги.

Читайте также: Помещение в Мещанском районе выставили на торги по аренде

РосреестрВладимир Ефимовнежилые помещения
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Карманов
Руслан Карманов

Евро-2020: скандал заказывали?

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Что мы празднуем 12 июня

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Бузова и МХАТ: превратим театр в зоопарк

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чего кто достиг?

Маргарита Королева
Маргарита Королева

Охлаждаться с пользой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Несмешные Остапы Бендеры

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Все мнения
О проекте