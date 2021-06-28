Столичный cервис Russpass расскажет о промыслах регионов России

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

На онлайн-платформе цифрового сервиса Russpass подготовили подборку о народных промыслах нашей страны. Путешественникам расскажут о восьми городах России, которые прославились благодаря своим искусным мастерам. Пользователи смогут совершить виртуальную поездку в эти города и больше узнать об истории их жителей.

В опубликованной подборке представлена гжель — одна из визитных карточек России. Этот вид росписи и создания керамических изделий существует без малого семь веков. Посетители сервиса смогут узнать, где именно зародился этот промысел, а также где можно увидеть расписные изделия, выполненные в этом стиле, в наше время.

Еще одна популярная техника росписи, зародившаяся на территории нашей страны, — хохлома. Красные ягоды, золотые листья и цветы — все это составные элементы хохломы, легко узнаваемые каждым жителем России. Читателям Russpass расскажут об истории этого промысла, а также о предметах, которые обычно украшают хохломой, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Прочитать все материалы о народных промыслах можно в онлайн-журнале сервиса Russpass Mag.

Ранее на Russpass опубликовали девять анимационных видео, посвященных истории Москвы и ее достопримечательностям, появились на сервисе Russpass. Каждое из них длится около двух с половиной минут. Они созданы в стиле супрематизма, материалы подготовлены при участии журналиста и радиоведущего Владимира Раевского.