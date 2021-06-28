Актриса Театра имени Моссовета Нина Коновалова скончалась в возрасте 84 лет

Фото: Kino-teatr.ru

Актриса Государственного академического театра имени Моссовета Нина Коновалова скончалась на 85-м году жизни в воскресенье, 27 июня. Об этом сообщается на сайте театра.

— Театр имени Моссовета с глубоким прискорбием сообщает о постигшей трагической утрате, — говорится в сообщении.

Дата и место прощания с артисткой будут объявлены позже.

СПРАВКА «ВМ»

Нина Коновалова родилась 5 февраля 1937 года. Актриса окончила Театральную студию при Театре имени Моссовета. Руководителем ее курса был знаменитый театральный режиссер Юрий Завадский. Коновалова полюбилась зрителям благодаря своим культовым ролям. Так, артистка сыграла в спектаклях «Два вечера в мае», «Последняя жертва», «Печальный детектив» и во многих других.