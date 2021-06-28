В Кремле прокомментировали прошедший в Санкт-Петербурге праздник «Алые паруса»

Фото с шоу «Алые паруса»

Решения о проведении крупных массовых мероприятий принимаются властями городов и регионов на основании общих санитарных требований. Прямых запретов на их проведение нет. Об этом в понедельник, 28 июня, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя праздник «Алые паруса» в Санкт-Петербурге.

По его словам, в стране продолжают проводиться крупные мероприятия. Каждое из них может быть организовано с учетом рекомендаций властей и главного санитарного врача региона.

— Насколько нам известно, такие же рекомендации были сформулированы и в Санкт-Петербурге, они реализовались на месте, — цитирует Пескова РИА Новости.

Представитель Кремля добавил, что вспышка заболеваемости коронавирусной инфекцией находится в Москве и в Петербурге в активной фазе. В связи с этим на систему здравоохранения оказывается ощутимая нагрузка.

Песков уточнил, что возлагать на кого-то ответственность за продолжение вспышки можно будет только после появления конкретной статистики по региону.

На вопрос о том, почему санитарные власти не замечают отсутствие у граждан средств индивидуальной защиты, пресс-секретарь президента заявил, что он не может на это ответить и «нужно спрашивать санитарные власти».

Ранее в Санкт-Петербурге прошел праздник выпускников «Алые паруса», собравший свыше 40 тысяч человек. Выпускников поприветствовал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, он пожелал вчерашним школьникам удачи. С поздравлениями в адрес виновников торжества выступили артисты JONY, Cream Soda, Niletto и Светлана Лобода.