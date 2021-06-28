Польша приступила к прокладке газопровода в Балтийском море

Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Судно Castorone приступило к прокладке газопровода Baltic Pipe в Балтийском море. Об этом сообщается на сайте польского газового оператора GAZ-System.

Трубопровод начали прокладывать в датских водах недалеко от середины маршрута всего морского газопровода. Конкретное место находится вблизи острова Борнхольм.

— Castorone будет последовательно двигаться на северо-запад по маршруту трубопровода, — говорится в сообщении.

Кроме корабля Castorone в прокладке Baltic Pipe примут участие два других судна — Castoro Sei и Castoro 10. В настоящее время они находятся в Роттердаме.

Другие единицы морской техники в настоящее время осуществляют подводные работы в рамках подготовительного этапа реализации проекта. Они углубляют дно и укладывают горные породы.

Пресс-служба оператора добавляет, что общая протяженность газопровода составит 275 километров. На его строительство уйдет несколько месяцев. При благоприятных погодных условиях процесс возведения проекта планируется завершить к концу текущего года.

Ранее апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов Дании отозвал разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe. Оно было отозвано из-за того, что вопрос о защите дикой природы во время прокладки трубопровода был недостаточно изучен. Столь масштабный проект «не может не создавать неудобств», добавила замдиректора и руководитель отдела строительных проектов Energinet Мариан Кааг.